Матч "Зенита" с "Динамо" пройдет без зрителей

Решения было принято из-за эпидемиологической обстановки.

Матч "Зенита" с "Динамо" пройдет при пустых трибунах. Об этом 10-го декабря сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на "Газпром Арене" смогут присутствовать зрители только в изолированных ложах.

На игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы.

Напомним, матч начнется в 19:00. Клубы сразятся в 18-м туре РПЛ.

Ранее мы сообщали об ограничениях в движении транспорта из-за матча. По всей видимости, вводить их не придется.

Фото: Piter.TV