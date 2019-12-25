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Матч "Зенита" с "Динамо" пройдет без зрителей
Сегодня, 13:23
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Матч "Зенита" с "Динамо" пройдет без зрителей

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Решения было принято из-за эпидемиологической обстановки.

Матч "Зенита" с "Динамо" пройдет при пустых трибунах. Об этом 10-го декабря сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на "Газпром Арене" смогут присутствовать зрители только в изолированных ложах. 

На игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы.

Напомним, матч начнется в 19:00. Клубы сразятся в 18-м туре РПЛ.

Ранее мы сообщали об ограничениях в движении транспорта из-за матча. По всей видимости, вводить их не придется. 

Фото: Piter.TV

Теги: газпром арена, зенит, зрители, матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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