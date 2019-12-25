Матч "Зенита" на "Газпром Арене" перекроет дороги в Петербурге

Ограничения могут отменить.

Проведение футбольного матча на "Газпром Арене" ограничит движение транспорта, об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В том случае, если Роспотребнадзор потребует проводить игру без зрителей, то ограничения будут отменены, предупредили в ведомстве.

С 00:00 до 24:00 движение будет запрещено по улице Савина от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, а также по мосту от улицы Савиной к Южной дороге. Набережная Гребного канала от переулка Бодрова к Северной дороге, Крестовский проспект от улицы Рюхина к Южной дороге, Южная дорога от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северная дорога от переулка Бодрова к Велосипедной аллее также будут временно перекрыты. С 16:00 до 22:00 движение будет запрещено по набережной Мартынова от улицы Рюхина от набережной Гребного канала, Теннисной аллее от Южной дороги, Велосипедной аллее от Северной дороги.

В этот же день с 16:00 до 22:00 будет запрещен въезд по улице Рюхина от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту. А с 19:00 до 23:00 — по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста, Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, матч "Зенита" с "Динамо" начнется в 19:00. Игра пройдет в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: Piter.TV