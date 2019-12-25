"Зенит" выиграл "Динамо" со счетом 3:1

Капитаном команды был Деян Ловрен.

Футбольный клуб "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 3:1 в матче 18-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге.

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Артем Дзюба забил мяч в ворота противника на 14-й и 34-й минутах. На 56-й минуте "Динамо" изменили счет на 2:1. Автором гола стал нападающий Николай Комличенко. Позже футболист получил "желтую" карточку.

На 81-й минуте количество голов "Зенита" еще на один увеличил Сердар Азмун. Отыграться московскому клубу не удалось.

К основному времени в целом было добавлено 5 минут.

Следующий матч "Зенита" в РПЛ пройдет 16-го декабря со "Спартаком". Он начнется в 20:00.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter