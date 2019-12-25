Первый тайм матча "Зенита" против "Динамо" завершился со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба

К основному времени добавили 2 минуты.

На стадионе "Газпром Арена" завершился первый тайм матча "Зенит" ― "Динамо". Сине-бело-голубые успели забить два гола в ворота соперника.

Первый гол был забит на 14-й минуте, второй ― на 34-й. Автором обоих стал нападающий Артем Дзюба. Сначала он отправил мяч в угол с отскоком от газона после передачи Алексея Сутормина, а во втором случае ложил вратаря Артем в один угол, а пробил в другой. Комментаторы назвали этот прием "фирменным голом" Дзюбы.

Напомним, игра 18-го тура РПЛ началась в 19:00. Матч проходит без зрителей на трибунах.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter