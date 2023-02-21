Глава Украины сожалеет о том, что теперь США нацелены на войну с Ираном.

Вооруженный конфликт в Иране вызывает недобрые предчувствия о будущем Украины. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью для британского телеканала BBC. Политический деятель пояснил СМИ о том, что в связи с региональным кризисом на Ближнем Востоке различные дипломатические рабочие встречи откладываются по времени. Также американский президент-республиканец Дональд Трамп сосредоточил свое внимание на противостоянии с Тегераном.

Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что военная операция США и Израиля против Исламской Республики идет уже третью неделю. За этот период стороны конфликта обмениваются ракетными ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Белый дом пригрозил ликвидацией военного потенциала Ирана и призвал местное население свергнуть правящий режим. Иранское руководство подчеркивало, что готово защищаться. На текущий момент власти не видят смысла в возобновлении переговоров.

