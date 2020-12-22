ВЦИОМ определил топ-три самых значимых событий текущего года.

Россияне назвали главную победу 2020 года. Об этом рассказали представители Всероссийского центра исследований общественного мнения в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве. Большая часть опрошенных граждан страны считает, что первое место в рейтинге должно принадлежать разработке вакцины от коронавируса. Так ответили десять процентов респондентов. Результаты телефонного опроса населения представил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

В топе из громких событий также заявлено мирное урегулирование вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе (8 процентов), а также празднование 75-летия победы в ВОВ (4 процента). Большинство россиян затруднились выделить самое запоминающееся событие 2020 года (70 процентов).

Напомним, что социологи проводили опрос в ноябре-декабре текущего года. В нем приняли участие 1,6 тысяч человек старше 18 лет. Максимальный размер ошибки в выборке может составлять 2,5 процента.

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Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"