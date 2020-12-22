От конкурентов оторвалось слово "коронавирус".

Россияне назвали самое популярное слово 2020 года. Об этом сообщили представители ВЦИОМ в рамках пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня", проводимой в Москве. По мнению респондентов, самым значимым словом в текущем году считается "коронавирус". Так ответили 61 процент опрошенного населения страны.

В рейтинге на второй позиции разместилось словосочетание "поправки в конституцию". Так ответили 29 процентов опрошенных. Далее следуют "самоизоляция", "врачи", "дистанционное образование" (по 23 процента каждый пункт), "кризис" (19 процентов), "неопределенность" (16 процентов), "вакцина" (12 процентов), "удаленная работа" (11 процентов).

Специалисты уточнили, что всероссийский опрос проведен социологами в ноябре и декабре 2020 года. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысяч человек от 18 лет. Для указанной выборки размер ошибки не превышает 2,5 процентов с вероятностью 95 процентов.

Идею сделать 31 декабря выходным днем одобряют почти 50% россиян.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"