Идею сделать 31 декабря выходным днем одобряют почти 50% россиян

Категорично против этого оказались 14% респондентов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) собрал данные о желании россиян относительно предложения Минтруда РФ сделать канун Нового года выходным днём. "За" проголосовал каждый второй россиянин. Некоторые из тех, кто против еще одного выходного, боятся, что дополнительный выходной скажется на зарплате. Об этом сообщило РИА Новости.

Почти половина россиян (48%) положительно отреагировала на возможность отдохнуть ещё один день. Об отрицательном отношении заявили 14% опрошенных, еще 36% респондентов отказалось безразлично.

Самые популярные причины отрицательных откликов: слишком много праздников (36%), 15% заявили, что новогодние праздники и так длинные, 11% заявили, что из-за этого уменьшится заработная плата.

ВЦИОМ: более 70% россиян не хотели бы менять место жительства.

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