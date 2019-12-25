Социологи узнали мнение граждан РФ на переезд.

ВЦИОМ: более 70% россиян не хотели бы менять место жительства. Об этом рассказал глава всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в рамках круглого стола "Город без людей: перспективы дезурбанизации в России и мире". В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Погрешность работы составляет 2,5%.

Результаты социологического исследования говорят о том, что 72% населения РФ не хотят менять населенный пункт. Однако 25% граждан готовы к переезду, а 3% затруднились ответить на данный вопрос.

Аналитики пояснили, что во время режима самоизоляции 72% граждан РФ не меняли проживание в городе на жизнь за его пределами. Еще 27% воспользовались такой возможностью. Только 17% россиян владеют дачами, пригодными для проживания целый год. Еще 19% имеют дома сезонного проживания за городом, 10% - с земельным участком, а 57% - не владеют ничем из вышеперечисленного.

Более 40% россиян не хотят объединения России и Белоруссии.

Фото: Piter.tv