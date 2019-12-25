В опросе участвовало 1,6 тысяча россиян старше 18 лет.

Более 40% россиян не хотят объединения России и Белоруссии. Такие выводы следуют из опроса ВЦИОМ, пишут "РИА Новости".

При этом высказывающиеся против объединения подчёркивают, что двум странам необходимо поддерживать добрососедские отношения.

Исследование показало, что 43% граждан РФ услышали об идее интеграции России и Белоруссии в первый раз, 57% знали о ней и ранее. При этом только 16% знают о ней подробнее, 41% слышали, но без деталей.

Против объединения двух стран высказались 43% россиян, 22% выступают за, если это будет союз на равноправной основе. Около 17% хотели бы, чтобы оно выразилось во вхождении Белоруссии в состав России. Один процент высказался за то, чтобы Россия вошла в состав Белоруссии.

В опросе участвовало 1,6 тысяча россиян старше 18 лет.

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