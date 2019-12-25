Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального

Об этом сообщил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Александр Лукашенко заявил о том, что существует сенсационная неопубликованная часть записи про отравление Алексея Навального. Об этом заявил в рамках эфира на радиостанции "Говорит Москва" главный редактор Роман Бабаян. Ранее журналисту удалось взять интервью у белорусского политика.

Он говорит: попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что на прошлой неделе Минск опубликовал перехваченный разговор между Варшавой и Берлином, в котором говорится о фальсификации отравления российского оппозиционера.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.