Опрос: почти половина россиян поддерживают Лукашенко

Специалисты поинтересовались у тысячи респондентов, как они относятся к сложившейся ситуации в Белоруссии.

Почти половина россиян поддерживают занимающего пост президента Александра Лукашенко. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Большинство опрошенных (86%) заявили, что в курсе об уличных акциях в республике. Из них, 46% высказались в поддержку нового президента республики. Еще 24% были готовы поддержать оппозицию или занять нейтральную сторону в данном конфликте. 47% граждан негативно относятся к забастовкам на белорусских предприятиях, 29% респондентов положительно относятся к действиям силовиков.

Напомним, что июльский опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян (52%) положительно относятся к Александру Лукашенко. Еще 35% безразлично относятся к белорусскому лидеру.

Ранее мы сообщили, что в Польше вычисляют милиционеров, причастных к избиениям поляков в Минске.