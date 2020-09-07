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В Польше вычисляют милиционеров, причастных к избиениям поляков в Минске

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В ходе акций протеста в Минске задержаны как минимум три гражданина Польши. Один из них рассказал, как его избивали во время и после задержания.

В Польше вычисляют милиционеров, причастных к избиениям поляков в Минске. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

После президентских выборов по всей Белоруссии начались массовые акции протестов. В рамках маршей задержали как минимум трех поляков. Среди них был журналист Витольд Добровольский. Он рассказал своим коллегам о том, как его избивали во время и после задержания. Через некоторое время журналист вернулся в Польшу. Медики диагностировали у него различные травмы, полученные в результате побоев. Польская прокуратура заинтересовалась данными фактами и возбудила уголовное дело.

Радиостанция сообщила, что польским правоохранителям удалось установить личность одной из сотрудниц милиции. Ею оказалась 27-летняя Карина. Женщина демонстрировала "особую жестокость" и "избивала задержанных бейсбольной битой".

Ранее мы сообщили, что в Портленде задержаны более 50 участников беспорядков.

Видео: Telegram/NEXTA Live, TUT.BY новости

Теги: минск, польша, протесты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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