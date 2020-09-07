В Портленде задержаны более 50 участников беспорядков

Правоохранительные органы утверждают, что в них бросали камни, петарды и коктейли Молотова.

В Портленде (штат Орегон) задержаны более 50 участников беспорядков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте полицейского управления города.

Задержания начались в ночь на воскресенье. В заявлении сказано, что люди "не были настроены на мирный протест". Полицейские назвали произошедшее "бунтом". Некоторые из задержанных взяли с собой специальную защитную экипировку и щиты. У двоих протестующих конфисковали ножи.

Напомним, массовые протесты против расовой дискриминации и беспорядки начались во многих городах США. Это произошло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При задержании Флойда использовался удушающий захват. Четверо участвовавших в операции правоохранителей были уволены. Им предъявлены обвинения.

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Видео: Youtube/Lasse Burholt