Ограничительные меры вступят в силу не позднее 21 сентября.

Стало известно, когда вступят в силу санкции ЕС против Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичек.

МИД Чехии рассказал, что изначально в санкционном списке были 20 человек, ответственные за манипуляции в ходе прошедших президентских выборов в Белоруссии 9 августа. Однако, Евросоюз решил расширить список из-за жестокого обращения с мирными демонстрантами. Евросоюз хочет, чтобы белорусские власти начали переговоры с оппозицией. Кроме того, ЕС ждет выполнения обязательства, проистекающего из членства Белоруссии и ОБСЕ.

Напомним, 4 сентября газета Die Welt сообщила, что Александр Лукашенко не попадет в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение.

Ранее мы сообщили, что Путин обсудил с членами Совбеза подготовку визита Лукашенко в Москву.