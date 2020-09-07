Путин обсудил с членами Совбеза подготовку визита Лукашенко в Москву

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза подготовку визита его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Участники встречи обсудили итоги визита председателя правительства России в Минск. Диалог вели в контексте подготовки поездки Александра Лукашенко в Москву. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что визит Лукашенко запланирован в ближайшие две недели. Песков упоминал, что визит занимающего пост президента Белоруссии готовится, но точная дата пока неизвестна.
Ранее мы сообщили, что глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих.
Видео: ВК/МИД России
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