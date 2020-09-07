Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих

Караев отметил, что на митингах замечены молодые люди, которые «неумело маскируются в толпе».

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев рассказал о "боевиках" среди протестующих. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ.

Глава МВД рассказал, что такие "боевики" имеют сходство с футбольными фанатами или анархистами. Так, например, 9-10 августа таких "персонажей" на акции протеста было несколько.

А потом они резко вдруг растворились – кто-то в райотделе посидел, подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть. - Юрий Караев, глава МВД Белоруссии

Как отметил Караев, "примета нашего времени – девочки – становятся в сцепку, охраняя мальчиков". Отсюда и шутки про девочек в армии и мальчиков у плиты. Глава МВД указал на стремление силовых подразделений решить все мирным путем. По словам Караева, попытка "сменить власть на улице" отбрасывает народ на 20 лет назад.

Ранее мы сообщили, что в Минске началась многотысячная акция протеста.

Видео: Telegram/TUT.BY новости