Глава РФ стал лидером рейтинга с 38% голосов.

ВЦИОМ: россияне назвали Владимира Путина политиком года. Об этом сообщил представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" в Москве. "За" кандидатуру президента РФ проголосовали 38 процентов респондентов.

В топ-пять политиков также вошли премьер-министр страны Михаил Мишустин (17 процентов опрошенных), глава Минобороны Сергей Шойгу (15 процентов), глава МИД Сергей Лавров (9 процентов) и лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский (7 процентов).

Напомним, что опрос проводился в декабре текущего года. В нем приняли участие 1,6 тысяч человек от 18 лет по всей стране. Общественное мнение социологи узнавали при помощи метода телефонного опроса.

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Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"