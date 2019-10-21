Роналду не собирается завершать карьеру футболиста

Форвард планирует играть еще в течение двух следующих сезонов.

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать игровую карьеру. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, 40-летний португалец планирует играть еще в течение двух следующих сезонов. Его контракт с клубом истекает нынешним летом. У Роналду есть несколько трансферных предложений. Он может решить свое будущее в ближайшие дни.

Криштиану Роналду играет в "Аль-Насре" с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 39 матчей во всех турнирах и забил 33 гола.

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Фото: lifestyleasia.com