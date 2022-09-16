Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна* в центре Москвы

В заведении выявили санитарные нарушения, а также в сфере пожарной безопасности и оборота алкоголя.

Суд приостановил деятельность ресторана российского музыканта Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, которые выполняют статус иностранного агента) в центре Москвы. Известно, что данная мера будет действовать 90 суток. Причиной такого постановления прокуратуры Центрального административного округа стали нарушения в учреждении.

Суд признал организацию, оказывающую услуги питания в ресторане на ул. Большая Дмитровка, виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. пресс-служба прокуратуры

Правоохранительные органы города уточнили, что речь идет о ресторане рэпера, получившем название "Кайф". Ранее специалисты выявили нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований во время проверки заведения. По данным оперативников, эти нарушения представляют угрозу жизни и здоровью посетителей.

Тимати и Антон Пинский презентовали Stars Coffee на месте Starbucks.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости