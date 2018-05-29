Тимати и Антон Пинский презентовали Stars Coffee на месте Starbucks

7 сентября открылись первые три кофейни.

В Петербурге начали открываться первые кофейни Stars Coffee на месте Starbucks, который ушел с российского рынка. Кафе в ТК "Невский Центр" открыли исполнитель и предприниматель Тимати и ресторан Антон Пинский.

Также первые кофейни открылись в ТОЦ "Атриум на Невском 25" и на Малой Конюшенной, 16/26, литера А.

Помимо напитков в меню есть круассаны, авторские сэндвичи, салаты и полноценные горячие блюда, такие как паста, каши и сырники.

Тимати отметил, что рестораторы могут экспериментировать и брать ингредиенты из разных мест. Кофе закупают в Латинской Америке и Эфиопии. Антон Пинский сказал о том, что стоит подумать насчет своей плантации, так как кофеен много. Шутка это или нет — не уточнили. Также Тимати похвалил российских производителей.

Также предприниматели отметили, что всех уволенных сотрудников вернули.

Видео и фото: Екатерина Углева для Piter.tv