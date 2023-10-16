Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии отремонтированных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства принял участие в церемонии открытия дорог в регионах страны по видеосвязи. Он назвал дорожное хозяйство одной из значимых отраслей отечественной экономики. Также президент сообщил, что по итогам 2022 года удалось довести до нормативного состояния 50% региональных дорог.
И в нынешнем году дорожное строительство идет в хорошем темпе: уже построено и отремонтировано более десяти тысяч километров дорог.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что отношения с Китаем строятся на доброй воле и компромиссах.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все