Президент назвал дорожное хозяйство одной из значимых отраслей отечественной экономики.

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии отремонтированных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства принял участие в церемонии открытия дорог в регионах страны по видеосвязи. Он назвал дорожное хозяйство одной из значимых отраслей отечественной экономики. Также президент сообщил, что по итогам 2022 года удалось довести до нормативного состояния 50% региональных дорог.

И в нынешнем году дорожное строительство идет в хорошем темпе: уже построено и отремонтировано более десяти тысяч километров дорог. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что отношения с Китаем строятся на доброй воле и компромиссах.

Видео: kremlin.ru