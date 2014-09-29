Путин: отношения с Китаем строятся на доброй воле и компромиссах

По его словам, Москве и Пекину удалось решить вопросы пограничного размежевания.

Отношения России с Китаем строятся на доброй воле и компромиссах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

По его словам, Москве и Пекину удалось решить вопросы пограничного размежевания. Глава государства подчеркнул, что в основе строительства отношений стран лежала добрая воля.

Но это стремление убрать все, что нам могло бы мешать двигаться вместе вперед, было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов.

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