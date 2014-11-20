Глава государства отметил, что активные боевые действия украинских войск продолжаются с 4 июня.

Президент России Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Об этом он сказал в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

Глава государства отметил, что активные боевые действия украинских войск продолжаются с 4 июня. Он отметил, что пока у этих действий нет результата.

Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что план Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования.

Видео: Telegram / РИА Новости