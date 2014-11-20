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Путин: план Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования

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По словам главы государства, Москва высоко ценит предложения китайских друзей.

Пплан Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

По словам главы государства, Москва высоко ценит предложения китайских друзей. Он подчеркнул, что эти предложения вполне реалистичны. При этом Путин напомнил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с Россией.

Ранее Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне с РФ и КНР чушью.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир путин, китай, план, президент россии, украина, урегулирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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