Глава государства считает, что конгрессмены просто пугают друг друга.

Президент России Владимир Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне с РФ и КНР чушью. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Комментируя доклад межпартийной комиссии конгресса США, в котором говорится о плохой готовности Вашингтона к потенциальному конфликту с Москвой и Пекином, Путин заявил, что в здравом уме людям не может прийти в голову такая мысль. Глава государства считает, что конгрессмены просто пугают друг друга.

Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более – воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН