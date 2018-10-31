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Путин: контрнаступление Украины провалилось полностью

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По его словам, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые наступления.

Контрнаступление Украины провалилось полностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Отвечая на вопрос о ситуации в зоне спецоперации, Путин отметил, что на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые наступления. Он подчеркнул, что российская сторона реагирует на эти действия соответствующим образом.

И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путн заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, контрнаступление, президент россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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