Путин: контрнаступление Украины провалилось полностью

По его словам, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые наступления.

Контрнаступление Украины провалилось полностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Отвечая на вопрос о ситуации в зоне спецоперации, Путин отметил, что на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые наступления. Он подчеркнул, что российская сторона реагирует на эти действия соответствующим образом.

И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Владимир Путин, президент России

Ранее Путн заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН