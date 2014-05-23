Путин: Си Цзиньпин смотрит в будущее

По словам главы государства, он считает председателя КНР одним из признанных мировых лидеров.

Председатель КНР Си Цзиньпин смотрит в будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

По словам главы государства, он считает своего китайского коллегу одним из признанных мировых лидеров. Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры. Президент отметил, что это отличает настоящего мирового лидера от людей, которые "приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке и также исчезают незаметно".

Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным, что договоренность будет исполняться, с обеих сторон причем. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин обсудит в КНР создание Большого евразийского партнерства.

Видео: cctv.com