Моргенштерн отреагировал на новое дело о пропаганде наркотиков

Артист узнал о заведенном против него новом административном деле.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн высказался о новом административном деле о пропаганде наркотиков. Расследование ведется в Набережных Челнах. Местные эксперты изучили три видеоклипа музыканта на предмет запрещенного контента. Они пришли к выводу о том, что татуировка на теле, напоминающая коноплю, может вызывать интерес у зрителей по культивированию наркотикосодержащих растений, а также к незаконному употреблению запрещенных веществ.

В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. Ладно хоть хватило ума пистолет на себя не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. Очень подняли настроение. сторис Моргенштерна в Instagram

Артист рассказал подписчикам о том, что тату он сделал пять лет назад. Ранее он уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков. Летом 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на сто тысяч рублей. Исполнитель заявлял, что в обеих композициях строки со словами о наркотиках произносит другой музыкант — Yung Trappa (Владислав Ширяев). В связи с этим адвокаты обжаловали штраф в Мосгорсуде. Однако высшая инстанция только утвердила решение нижестоящей.

Мизулина заявил об иностранном финансировании Моргенштерна.

Фото и видео: Instagram / morgen_shtern

