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Суд Петербурга запретил три трека Kizaru
Сегодня, 14:57
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Суд Петербурга запретил три трека Kizaru

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Эксперты установили, что в текстах песен имеется пропаганда употребления наркотических средств.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск прокуратуры о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Речь шла о трех треках рэпера Kizaru, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

Эксперты установили, что в текстах песен имеется пропаганда употребления наркотических средств. 

В текстах выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами. При этом, рассматривая текст песен как художественное произведение, в совокупности автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. 

Объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Суд признал треки, размещенные по пяти ссылкам, запрещенными к распространению на территории страны. 

Ранее на Piter.TV: на Европейский университет составили протокол о возбуждении ненависти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пропаганда наркотиков, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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