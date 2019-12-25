Суд Петербурга запретил три трека Kizaru

Невский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск прокуратуры о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Речь шла о трех треках рэпера Kizaru, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.
Эксперты установили, что в текстах песен имеется пропаганда употребления наркотических средств.
В текстах выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами. При этом, рассматривая текст песен как художественное произведение, в совокупности автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Суд признал треки, размещенные по пяти ссылкам, запрещенными к распространению на территории страны.
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Фото: Piter.TV
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