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На Европейский университет составили протокол о возбуждении ненависти
Сегодня, 11:33
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На Европейский университет составили протокол о возбуждении ненависти

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В материале вуза нашли признаки, направленные на унижение достоинства судебных экспертов.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды) в отношении Европейского университета. Об этом сообщили 27 июня в объединенной пресс-службе городских судов. 

Прокуратура Центрального района в прошлом году выявила факт размещения на сайте вуза текстового материала "Аналитический отчет на тему: "Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий". В нем нашли признаки, направленные на унижение достоинства судебных экспертов. 

Речевые признаки рассматриваются в совокупности действий, совершенных публично. Признаки унижения достоинства группы лиц "судебные эксперты" выражаются в нанесении вреда профессиональной (деловой) репутации представителям указанной социальной группы. 

Объединенная пресс-служба судов Петербурга 

По делу назначили судебное заседание. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге водителя оштрафовали на 5 тыс. рублей за оскорбление женщины во время дорожного конфликта. 

Фото: Piter.TV 

Теги: европейский университет, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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