На Европейский университет составили протокол о возбуждении ненависти

В материале вуза нашли признаки, направленные на унижение достоинства судебных экспертов.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды) в отношении Европейского университета. Об этом сообщили 27 июня в объединенной пресс-службе городских судов.

Прокуратура Центрального района в прошлом году выявила факт размещения на сайте вуза текстового материала "Аналитический отчет на тему: "Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий". В нем нашли признаки, направленные на унижение достоинства судебных экспертов.

Речевые признаки рассматриваются в совокупности действий, совершенных публично. Признаки унижения достоинства группы лиц "судебные эксперты" выражаются в нанесении вреда профессиональной (деловой) репутации представителям указанной социальной группы. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По делу назначили судебное заседание.

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Фото: Piter.TV