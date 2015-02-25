В Петербурге водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление женщины во время дорожного конфликта

Водитель-мужчина также привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности за нарушение ПДД.

По требованию прокуратуры Красногвардейского района водителя оштрафовали за оскорбление женщины в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Днем 5 мая 2025 года на дороге вблизи дома 3 по Красногвардейской площади между двумя водителями произошел инцидент. Заявительница и водитель автомобиля Fiat Panda поспорили по поводу ПДД. В ходе диалога мужчина высказывался в адрес женщины словами ненормативной лексики, которые унизили ее честь и достоинство.

В соответствии с КоАП РФ возбуждение дел об оскорблениях отнесено к исключительной компетенции прокурора. По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Правонарушителю назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Водитель-мужчина также привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

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Фото: Piter.tv