Прокуратура Петербурга требует запретить песни Kizaru из-за пропаганды наркотиков

Прокуратура Невского района Петербурга обратилась в суд с иском, в котором попросила запретить три песни рэпера Kizaru в связи с пропагандой наркотиков в них. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 26 июня.
Тексты в треках "пропагандируют употребление наркотических средств и психотропных веществ, формируют позитивное отношение к их распространению".
Музыкальные произведения носят противоправный характер, поскольку за пропаганду или рекламу, а также незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрены административная и уголовная ответственности.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Ход и результаты рассмотрения искового заявления контролируются прокуратурой.
Ранее на Piter.TV: задержан третий фигурант по делу об осквернении символа воинской славы в Кировском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все