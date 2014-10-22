Прокуратура Петербурга требует запретить песни Kizaru из-за пропаганды наркотиков

Тексты в треках "пропагандируют употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Прокуратура Невского района Петербурга обратилась в суд с иском, в котором попросила запретить три песни рэпера Kizaru в связи с пропагандой наркотиков в них. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 26 июня.

Тексты в треках "пропагандируют употребление наркотических средств и психотропных веществ, формируют позитивное отношение к их распространению".

Музыкальные произведения носят противоправный характер, поскольку за пропаганду или рекламу, а также незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрены административная и уголовная ответственности. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ход и результаты рассмотрения искового заявления контролируются прокуратурой.

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Фото: Piter.TV