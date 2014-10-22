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Прокуратура Петербурга требует запретить песни Kizaru из-за пропаганды наркотиков
Сегодня, 14:59
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Прокуратура Петербурга требует запретить песни Kizaru из-за пропаганды наркотиков

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Тексты в треках "пропагандируют употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Прокуратура Невского района Петербурга обратилась в суд с иском, в котором попросила запретить три песни рэпера Kizaru в связи с пропагандой наркотиков в них. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 26 июня. 

Тексты в треках "пропагандируют употребление наркотических средств и психотропных веществ, формируют позитивное отношение к их распространению". 

Музыкальные произведения носят противоправный характер, поскольку за пропаганду или рекламу, а также незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрены административная и уголовная ответственности. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ход и результаты рассмотрения искового заявления контролируются прокуратурой. 

Ранее на Piter.TV: задержан третий фигурант по делу об осквернении символа воинской славы в Кировском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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