В Петербурге музыканта Алексея Вишню обвинили в пропаганде наркотиков из-за песен, вышедших в 1989 и 1998 годах

Дело принято к производству, заседание Невского районного суда Петербурга состоится в мае.

На странице советского и российского музыканта, вокалиста и поэта во "ВКонтакте" специалисты Московского центра наркологии обнаружили пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Об этом 5 апреля рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Речь идет о размещенных в аккаунте Алексея Вишни песнях "Шприц" и "Нам хана", которые вышли в 1989 и 1998 годах соответственно. В его отношении возбудили ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ.

Музыкант не признал вину и пояснил, что песни были написаны 30-40 лет назад, и умысла на пропаганду в них никакого нет, а "Нам хана" говорит об ответственности. Дело принято к производству, заседание Невского районного суда Петербурга состоится в мае.

Ранее на Piter.TV: комментатора оштрафовали на 400 тыс. рублей за пропаганду терроризма в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Алексей Вишня