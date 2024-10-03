В Москве задержали девушку-блогера за пропаганду наркотиков. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, в одном из мессенджеров 23-летняя уроженка Хабаровска публиковала видео, на которых демонстративно употребляла запрещенные вещества. Она также рекламировала каналы и интернет-магазины, связанные с незаконной реализацией наркотиков.
При задержании полицейскими у девушки имелись внешние признаки наркотического опьянения. По решению мирового судьи девушке-блогеру назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и административный арест сроком на 14 суток.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали продавца ручного пулемета.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все