При задержании полицейскими у девушки имелись внешние признаки наркотического опьянения.

В Москве задержали девушку-блогера за пропаганду наркотиков. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в одном из мессенджеров 23-летняя уроженка Хабаровска публиковала видео, на которых демонстративно употребляла запрещенные вещества. Она также рекламировала каналы и интернет-магазины, связанные с незаконной реализацией наркотиков.

При задержании полицейскими у девушки имелись внешние признаки наркотического опьянения. По решению мирового судьи девушке-блогеру назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и административный арест сроком на 14 суток.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА