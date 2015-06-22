Мизулина заявил об иностранном финансировании Моргенштерна

Она уточнила, что в России есть артисты и блогеры, которые регулярно распространяют контент, связанный с насилием, наркотиками и "победобесием".

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в интервью журналистке Ирине Шихман сказала, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование. Ролик появился на YouTube-канале "А поговорить?"

Мизулина уточнила, что в России есть артисты и блогеры, которые регулярно распространяют контент, связанный с насилием, наркотиками и "победобесием". По мнению члена Общественной палаты, им выдают специальный "файл" с темами для их творчества.

Ему целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации. Екатерина Мизулина, член Общественной палаты России

Рэпер оперативно отреагировал на слова Мизулиной. Он попросил не пиарить себя за счет его имени.

Ранее мы сообщили, что Моргенштерн стал артистом года по версии сервиса "VK Музыка".

Видео: Youtube/А поговорить?