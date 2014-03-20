Моргенштерн стал артистом года по версии сервиса "VK Музыка"

Ему же удалось забрать золото в номинации "Альбом года".

Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года. Победу в номинации "Артист года" одержал рэпер Алишер Моргенштерн. Ему же удалось забрать золото в номинации "Альбом года" с релизом Million Dollar: Business.

Из-за большой популярности рэпер сервис "VK Музыка" создал специальную номинацию – "Моргенштерн года". В ней победил Артур Пирожков. Его имя активно обсуждалось после скандала на премии Муз-ТВ 2021.

"Артисткой года" признана певица Zivert, которая получила широкую известность в 2018 году после выхода трека Life. Одной из самых прослушиваемых групп стала уже распавшаяся Artik & Asti. В этом году музыканты выпустили альбом "Миллениум" с треками "Истеричка" и "Она не я".

Среди иностранных групп слушатели "VK Музыки" выделили победителей "Евровидения-2021" – итальянскую рок-группу Måneskin. В номинации "Прорыв года" победил 27-летний рэпер OG Buda.

Самое большое количество прослушиваний собрал трек "Птичка" HammAli & Navai. Он вышел в мае и держался в чарте более 200 дней. При этом во Владивостоке, Волгограде, Калининграде и Омске самым популярным треком стал "Нету интереса" от 10AGE.

На повторе чаще всего у слушателей крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда. Часто пересекались в плейлистах композиции Скриптонита и Моргенштерна. У рэперов еще нет совместных треков, поэтому они взяли специальную награду "Вам нужен фит года".

Ранее мы писали, что Моргенштерн признан самым популярным артистом на "Яндекс. Музыке".

Фото: Instagram / morgen_shtern