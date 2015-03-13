Хованский просидит в СИЗО до сентября

Блогер просил отпустить его под домашний арест, но следствие опасается, что обвиняемый может уничтожить доказательства.

В пятницу, 6 августа, Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому. Блогер останется в СИЗО на месяц, до 8 сентября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Хованский просил отпустить его под домашний арест, однако правоохранители считают, что обвиняемый может удаленно уничтожить доказательства вины, применив "глубокие познания" в области IT-технологий. Поскольку сбор доказательств еще не завершили, суд решил продлить блогеру срок ареста.

Напомним, следствие предполагает, что Хованский во время онлайн-трансляции летом 2020 года исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.

Недавно квартиру блогера Юрия Хованского за 45 млн рублей выставили на продажу.

Также блогер написал письмо с извинениями за песню про "Норд-Ост" и частично признал вину по делу об оправдании терроризма.

Кто такой Юрий Хованский: биография, личная жизнь

Фото: Объединенная пресс-служба судов