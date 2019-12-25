Квартиру блогера Юрия Хованского за 45 млн рублей выставили на продажу

В жилом комплексе всего 56 квартир.

На сайте для бесплатных объявлений "Авито" выставили на продажу квартиру, похожую на квартиру блогера Юрия Хованского. Трехкомнатная квартира располагается в клубном доме в районе станции метро "Озерки", ее оценили в 45 млн рублей.

Одна из комнат сильна похожа на ту, в которой Хованский записывал свои видео: обои и кресло одинаковые. Она же попала на видео в день задержания. Тогда в комнате был сильный беспорядок, на столе лежала гора окурков.

На кадрах с задержания можно увидеть такие же двери и обои, как и на одной из фотографий из объявления.

В квартире есть несколько санузлов, лоджия. Вся мебель дизайнерская.

У квартиры один собственник, документы готовы к сделке. Возможен предметный торг, а так же возможность оставить понравившиеся предметы интерьера. говорится в сообщении.

Напомним, блогер обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Он исполнил песню про "Норд-Ост" во время стрима. Во время заключения под стражей Хованский принес свои извинения. Суд арестовал мужчину до 8 августа 2021 года.

Фото: сайт "Авито", Telegram / ОПЕР Слил