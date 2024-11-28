Квартира Анастасии Волочковой в центре Петербурга продана за 165 млн рублей

Жилье на Итальянской улице площадью 200 "квадратов" было подарено бизнесменом Сулейманом Керимовым.

В центре Петербурга продали квартиру, которая ранее принадлежала балерине Анастасии Волочковой. Стоимость сделки составила 165 млн рублей, пишет 21 мая "КП-Петербург", ссылаясь на источник.

Жилье на Итальянской улице площадью 200 "квадратов" было подарено бизнесменом Сулейманом Керимовым. Имя покупателя хранят в секрете, он не является поклонником артистки. Собственник квартиры сменился еще 28 апреля. Ее приобрели в ипотеку.

Отмечается, что большую часть времени квартира пустовала. После расставания с возлюбленным балерина приезжала туда в редких случаях. Обслуживать жилище приходилось дорого, и бывшая владелица регулярно опаздывала с оплатой коммунальных услуг. ТСЖ обращалось в суд и выигрывало дело, Анастасию Волочкову оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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Фото: "Циан"