В Петербурге эксперт рассказала, как подготовить квартиру к продаже на "вторичке"

В настоящее время на вторичном рынке недвижимости наблюдается высокая конкуренция.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" аналитик рынка недвижимости Алена Семенюк объяснила, как подготовить квартиру к продаже на вторичном рынке.

По словам эксперта, в настоящее время на "вторичке" наблюдается высокая конкуренция, и для того, чтобы найти покупателя, важно подготовиться.

Квартира должна понравиться, и для этого она должна выглядеть презентабельно, должна быть укомплектована, должна быть с хорошим ремонтом, должна быть ухожена. Очень важно создать предпродажную подготовку, продажные картинки, как у нас говорят. Алена Семенюк, аналитик рынка недвижимости

В квартире необходимо сделать косметический ремонт. Если она находится в историческом фонде, то стоит обратить внимание на состояние парадной.

Нужно ее просто выкрасить, сделать какое-то хорошее освещение. Да, вы потратите на это бюджет, наверное, около 50 тыс. рублей, 100 тыс. рублей максимум у вас уйдет. Но, поверьте, квартиру вы продадите на 1 млн рублей дороже точно. Алена Семенюк, аналитик рынка недвижимости

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Фото: Piter.TV