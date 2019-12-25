Cтоимость квадратного метра готового жилья выросла в Петербурге

Средняя цена полной квартиры в Петербурге в ноябре составила 9,9 млн рублей, что на 1,9% выше, чем в прошлом месяце.

Согласно данным аналитиков сервиса "Яндекс.Недвижимость", в ноябре средний показатель цены за квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в российских "миллионниках" увеличился на 0,3%, достигнув отметки в 135 000 рублей. За последние шесть месяцев изменения средней стоимости квадратного метра не превышают 2%.

В Петербурге в ноябре медиана стоимости квадратного метра на вторичном рынке составила 205 000 рублей, увеличившись за месяц на 0,6%. Всего за последние полгода цена метра на вторичном рынке в городе поднялась лишь на 1,5%. В июне текущего года она составляла 202 000 рублей за кв.м. Количество предложений на вторичном рынке в городе уменьшилось на 1,8% относительно октября. Средняя цена полной квартиры в Петербурге в ноябре составила 9,9 млн рублей, что на 1,9% выше, чем в прошлом месяце.

Средний объем предложения на вторичном рынке в "миллионниках" сократился в октябре на 2%. Наибольшее уменьшение количества предложений зафиксировано в таких городах, как Челябинск, Красноярск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Омск, Казань и Екатеринбург – от 11,5% до 3,7%. Такое сокращение предложения может объясняться переходом некоторых владельцев, не желающих долго ожидать подходящего покупателя или предлагать значительные скидки для ускорения продажи, в сектор долгосрочной аренды.

Самыми высокими ценами на квадратный метр на вторичном рынке отличаются Москва (+0,3% за месяц, до 339 000 рублей), Петербург (+0,6%, до 205 000 рублей), Казань (+0,9%, до 171 000 рублей), Нижний Новгород (+0,2%, до 133 000 рублей) и Краснодар (+0,8%, до 121 000 рублей). Стоимость квадратных метров ниже 100 000 рублей наблюдается в таких городах, как Волгоград, Челябинск и Воронеж.

Ранее мы сообщили о том, что цены на жильё в Петербурге и Ленобласти медленно увеличиваются.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)