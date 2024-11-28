В Петербурге в феврале средняя стоимость квартиры на "вторичке" составила 10 млн рублей

А предложений становится все меньше.

Эксперты "Яндекс Недвижимости" выяснили, что в феврале в Петербурге объем предложения на рынке вторичного жилья снизился на 1,8%. Об этом 4 февраля стало известно Piter.TV.

В прошлом месяце медианная стоимость "квадрата" составила 212 тыс. рублей (+1,2% по сравнению с январем). Средняя полная цена квартиры на "вторичке" – 10 млн рублей, а площадь лота – 53,2 "квадрата".

Лидером по росту стоимости квадратного метра вторичной недвижимости за месяц стала Казань (+1,9% до 184 тыс. рублей), на втором месте – Воронеж (+1,5% до 105 тыс. рублей), на третьем – Челябинск (+1,3% до 98 тыс. рублей).

Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами. Сейчас рынок находится в ожидании дальнейших решений регулятора. Однако с начала 2025 года наблюдается тенденция к снижению средних ставок по вкладам в крупнейших банках. Вполне возможно, что в связи с этим некоторые вкладчики задумаются о вложении своих средств в недвижимость. Можно предположить, что это повысит интерес к покупке жилья на вторичном рынке в среднесрочной перспективе. Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости"

Ранее мы рассказывали о том, что медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Петербурге упала на 3,4%.

Фото: Piter.TV