Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир упала на 3,4%

Наиболее заметное снижение арендной платы произошло в районе Коломна, где медианная ставка упала на 15,7%, составив 47 500 рублей.

Согласно данным аналитиков сервиса "Яндекс Аренда", средняя арендная плата за квартиры в Санкт-Петербурге в начале февраля 2025 года составила около 43 000 рублей в месяц, учитывая жилье различных категорий.

Относительно января 2025 года стоимость аренды незначительно снизилась на 3,4%.

Наиболее заметное снижение арендной платы произошло в районе Коломна, где медианная ставка упала на 15,7%, составив 47 500 рублей. Это снижение было связано с появлением на рынке большего числа бюджетных вариантов.

Кроме того, уменьшение стоимости аренды наблюдалось в районах Смольнинский (-12,4%), Муниципальный округ № 78 (-11,6%), Екатерингофский (-11,6%) и Петровский (-10,3%). Также были отмечены снижения в Комендантском аэродроме, Южно-Приморском, Правобережном, Невском и округе Парнас.

Однако в некоторых районах города наблюдалась тенденция к росту арендной платы. Например, в округах Аптекарский остров (+10,5%), Литейный (+8,6%) и Озеро Долгое (+8,1%) отмечено увеличение стоимости аренды, связанное с появлением на рынке предложений премиального жилья.

Самыми доступными по аренде районами остаются Полюстрово (27 100 рублей), Горелово (28 200 рублей), Сосновая Поляна (30 200 рублей), Народный и Шушары (по 32 500 рублей). Наиболее дорогие варианты аренды предлагаются в округах Чкаловское (250 000 рублей), Дворцовый (133 800 рублей), Петровский (109 400 рублей), Введенский (108 500 рублей) и Аптекарский остров (99 400 рублей).

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Фото: Piter.TV