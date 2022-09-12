Спрос на специалистов с высшим образованием в Петербурге вырос почти на 40%

Также наблюдается высокий спрос на кадры со средним профессиональным образованием.

Согласно аналитическим данным, с января по февраль текущего года работодатели Петербурга опубликовали более 40 тысяч вакансий, где требовались специалисты с высшим образованием. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также наблюдается высокий спрос на кадры со средним профессиональным образованием — за указанный промежуток времени было размещено свыше 13 тысяч соответствующих вакансий, что превышает показатели 2024 года на 46%. Тем не менее, большинство вакансий в городе (более двух третей) не предъявляют требований к наличию образования, делая акцент на опыте работы и профессиональных навыках.

Дополнительное образование становится важным фактором для многих работодателей. Треть из них обращают внимание на наличие у кандидата опыта прохождения стажировок. Второе высшее образование интересует 30% рекрутеров, а диплом магистра важен для 22%. Примерно каждая пятая компания придает значение прохождению онлайн-курсов, тогда как обучение по программе MBA играет роль для 15% работодателей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали максимально уверенными в своей карьере.

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