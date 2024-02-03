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Петербуржцы стали максимально уверенными в своей карьере
Сегодня, 9:08
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Петербуржцы стали максимально уверенными в своей карьере

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Тем временем, почти треть участников исследования (30%) скептически относятся к возможности быстрого трудоустройства в Северной столице.

Уровень уверенности петербуржцев на рынке труда продолжает оставаться на высоком уровне, согласно данным пресс-службы сервиса поиска работы "HeadHunter Северо-Запад".

В первом квартале 2025 года результаты опроса показали, что около двух третей респондентов (64%) уверены в своей способности оперативно найти новую работу в течение ближайших трех месяцев, если возникнет такая необходимость. Этот показатель увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем, почти треть участников исследования (30%) скептически относятся к возможности быстрого трудоустройства в Петербурге. Оставшаяся часть опрошенных затрудняется оценить перспективы.

На федеральном уровне 64% россиян выражают уверенность в своем скором трудоустройстве в ближайшее время. Каждый пятый участник опроса (21%) настроен негативно, остальные воздержались от оценки.

Ранее мы сообщили о том, что премии к 23 Февраля выплатят 11% петербургских компаний.

Фото: Pxhere

Теги: карьера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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