Премии к 23 Февраля выплатят 11% петербургских компаний

14% собираются сделать это накануне 8 марта.

В этом году российские компании планируют увеличить количество подарков сотрудникам на День защитника Отечества и Международный женский день. Это стало известно благодаря исследованию, проведенному сервисом SuperJob, в котором участвовали представители 1000 предприятий и организаций из различных регионов страны.

Так, в Петербурге 11% работодателей намерены поощрить своих сотрудников премиями на 23 февраля, а 14% собираются сделать это накануне 8 марта. Подарки на эти праздники готовятся в 49% и 53% компаний соответственно. Примерно пятая часть петербургских работодателей (21%) планирует организовать корпоративные мероприятия на оба праздника.

На общероссийском уровне ситуация выглядит следующим образом: 13% компаний готовы выплачивать премии своим работникам на 23 февраля, причем подарки планируется вручить в 56% организаций. Масштабные корпоративные мероприятия пройдут в 41% предприятий.

Что касается Международного женского дня, то премии на этот праздник выплатят 17% работодателей, а подарки ожидают сотрудники в 59% компаний. В честь 8 марта корпоративы организуют 43% российских фирм.

Согласно данным опроса, наибольшее количество премиальных выплат на гендерные праздники запланировано в Нижнем Новгороде. За ним следуют Москва и Екатеринбург. Подарки чаще всего получат работники в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге. В Новосибирске и Нижнем Новгороде также активнее готовятся к проведению корпоративных мероприятий.

В сравнении с прошлогодними результатами, в 2023 году работодатели стали реже предлагать сотрудникам премии и проводить праздничные мероприятия, однако число подарков несколько увеличилось.

Ранее мы сообщили о том, что на подарки к 23 февраля жители Петербурга потратят в среднем 4,3 тыс. рублей.

Фото: Pxhere