На подарки к 23 февраля жители Петербурга потратят в среднем 4,3 тыс. рублей

Подарки на День защитника Отечества готовят семь из десяти женщин и трое из десяти мужчин.

В этом году жители Петербурга планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем порядка 4,3 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob в ходе опроса.

В 2024 году сумма была чуть меньше – 4 тыс. рублей, в 2023 году бюджет составлял 3,3 тыс. рублей, в 2022 году – 3,5 тыс. рублей, а в 2021 году средняя сумма приравнивалась к 3 тыс. рублей.

Подарки на День защитника Отечества готовят семь из десяти женщин и трое из десяти мужчин. Первые поздравят мужей, отцов и сыновей, вторые – отцов и сыновей. Часть приобретет что-то для себя.

Примечательно, что, хоть мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5 и 3,5 тыс. рублей соответственно.

Ранее мы рассказывали о том, что вход в Эрмитаж будет бесплатным в День защитника Отечества.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)