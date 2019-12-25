Квартира в центре Петербурга, где жила бывшая жена Павла Дурова, подешевела до 15,5 млн рублей

Ремонт там не делали порядка 30 лет.

Трехкомнатная квартира на Васильевском острове в Петербурге, где проживала бывшая жена Павла Дурова Ирина Болгар, снизилась в цене. Теперь жилье стоит 15,5 млн рублей вместо 18 млн рублей, передает "КП-Петербург".

Квартиру родственники Ирины не могут продать около 1 года. Квадратные метры сняты с продажи, но сделки так и не было. Ремонт там не делали порядка 30 лет.

Непонятно, почему там такие низкие потолки (2,5 метра). Это прямо как хрущевка, даже меньше. И еще дом без лифта. Это четвертый этаж. В доме реконструкцию сделали в 1990 году, что очень давно. Чтобы быстро ее продать, нужно скинуть цену. Риелтор

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Фото: "Циан"