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Квартира в центре Петербурга, где жила бывшая жена Павла Дурова, подешевела до 15,5 млн рублей
Сегодня, 9:11
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Квартира в центре Петербурга, где жила бывшая жена Павла Дурова, подешевела до 15,5 млн рублей

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Ремонт там не делали порядка 30 лет.

Трехкомнатная квартира на Васильевском острове в Петербурге, где проживала бывшая жена Павла Дурова Ирина Болгар, снизилась в цене. Теперь жилье стоит 15,5 млн рублей вместо 18 млн рублей, передает "КП-Петербург"

Квартиру родственники Ирины не могут продать около 1 года. Квадратные метры сняты с продажи, но сделки так и не было. Ремонт там не делали порядка 30 лет. 

Непонятно, почему там такие низкие потолки (2,5 метра). Это прямо как хрущевка, даже меньше. И еще дом без лифта. Это четвертый этаж. В доме реконструкцию сделали в 1990 году, что очень давно. Чтобы быстро ее продать, нужно скинуть цену. 

Риелтор 

Ранее на Piter.TV: квартира Анастасии Волочковой в центре Петербурга продана за 165 млн рублей. 

Фото: "Циан" 

Теги: павел дуров, продажа квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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