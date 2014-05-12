В театре имени Комиссаржевской полыхала сцена

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В Петербурге произошло два пожара на Итальянской улице. В частности, в театре имени В. Ф. Комиссаржевской полыхала сцена, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Его локализовали, на месте продолжают работать 35 сотрудников МЧС России, пишет 78.ru. По этой причине отменен вечерний спектакль "Месяц в деревне".

В соседнем здании, где расположен торговый дом "Пассаж", тоже вспыхнул пожар. Производилась эвакуация посетителей. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, сведений о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец устроил пожар в историческом здании на Петровской косе. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших не было.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)